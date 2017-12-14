При пожаре в торговом центре «Персей для детей» погиб человек

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Персей для детей» на северо-востоке Москвы погиб один человек, сообщили в службе скорой помощи.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что при тушении пожара также пострадал один пожарный, который получил отравление продуктами горения.

Глава ГУ МЧС Москвы Илья Денисов уточнил, что «один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы», передает РИА «Новости».

На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. м.

Ранее сообщалось, что один посетитель и один пожарный пострадали в результате пожара в московском торгово-развлекательном центре «Персей для детей».

Пожар возник в складском помещении на последнем этаже ТЦ «Персей для детей» на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Руководитель столичного главка МЧС России Илья Денисов выехал на место ЧП для личного руководства тушением пожара. На месте работают пять звеньев газодымозащитной службы.

Торговый центр «Персей для детей» у метро «Семеновская» был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб «Афина».