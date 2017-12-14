Опубликовано видео из салона аварийно севшего самолета с группой «Серебро»

В Сети появилось видео из салона самолета авиакомпании S7, совершившего аварийную посадку в черногорской Подгорице.

На видео, которое опубликовал паблик Mash во «ВКонтакте», слышна инструкция от стюардессы о том, что нужно делать во время аварийной посадки. При этом некоторые пассажиры лайнера плачут и кричат, в то время как остальные сохраняют спокойствие.

Ранее в авиакомпании S7 заявили, что самолет, который летел из Москвы в Тиват, действительно совершил вынужденную посадку 28 апреля в аэропорту Подгорицы в Черногории в связи с невыпуском закрылков.

О происшествии ранее рассказывала солистка группы «Серебро», которая находилась в самолете.

«Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное: все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место – видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке – показывали позы. На борту был ад – все рыдали, орали», – писала Ольга Серябкина в своем Instagram.