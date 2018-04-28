Солистка группы «Серебро» рассказала об «адской» посадке в Черногории

На борту самолета, который совершил аварийную посадку в Черногории, находилась солистка группы «Серебро» Ольга Серебрякина, которая рассказала, что происходило с пассажирами в момент приземления.

«Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное – все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место – видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке – показывали позы. На борту был ад – все рыдали, орали», – написала она в своем Instagram.

Инцидент, судя по всему, произошел в субботу.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT

Она пожаловалась на то, что почти все стюардессы S7 вели себя «абсолютно непрофессионально». По ее словам, ужасно звучало объявление, сделанное стюардессами: «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать – бежать из самолета».

Она называет счастливым случаем факт приземления и говорит, что группа больше никогда не воспользуется самолетами компании S7.

«Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые», – сказала Серебрякина.

«Мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи – жаль, мы не знаем, кто это», – отметила она.

В то же время все, кроме одной, стюардессы только создавали панику, рассказала солистка группы. По ее словам, в самый накал паники у одной стюардессы спросили, есть ли шансы, что самолет приземлится.

«Она ответила «есть», но в ее глазах можно было прочитать, что их не много. Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя», – подытожила певица.

Авиакомпания S7, бортом которой летели музыканты, не комментировала случившееся, передает РИА «Новости».

Серебрякина заявила, что сразу после взлета у самолета не закрылись закрылки, лайнер «пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы».