S7 прокомментировала сообщения об аварийной посадке в Черногории

Самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы в Тиват, действительно совершил вынужденную посадку 28 апреля в аэропорту Подгорицы в Черногории в связи с невыпуском закрылков, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«При заходе на посадку рейса GH 925 в Тивате произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию», – передает RT сообщение авиакомпании.

Командир самолета, как отмечается, принял решение уйти на запасной аэродром с учетом попутного ветра, длины ВПП и географического положения аэропорта Тивата.

Пассажиров доставили в Тиват на автобусе.

О происшествии ранее сообщила солистка группы «Серебро», которая находилась в самолете.