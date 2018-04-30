Минобороны показало схему парадов Победы в городах России

Минобороны России открыло раздел на своем официальном сайте с подробной информацией о проведении парадов Победы в городах страны.

Раздел на сайте Минобороны показывает порядок расположения батальонов и расчетов во время парада, информацию о количестве военнослужащих и военной техники.

Всего в списке 27 городов, среди которых Санкт-Петербург, Смоленск, Владивосток, Самара, Чита, Хабаровск и другие. Информации о проведении парада Победы в Москве в этом разделе сайта нет – ее разместят в тематическом приложении на сайте министерства.

К примеру, в Петербурге в параде примут участие 4446 человек и 98 единиц техники, мероприятие пройдет на Дворцовой площади. Во Владивостоке парад организуют на улице Светлановской, в нем задействованы 1568 человек и 53 единицы техники.