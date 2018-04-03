Lockheed Martin собралась построить «тихий» сверхзвуковой самолет

Компания Lockheed Martin Aeronautics заключила контракт с НАСА стоимостью 247,5 млн долларов на строительство экспериментального «тихого» сверхзвукового самолета, сообщило американское космическое агентство.

Согласно условиям контракта, передача нового экспериментального самолета НАСА должна состояться до 31 декабря 2021 года, после чего начнутся его испытания, передает РИА «Новости».

По словам помощника руководителя отдела аэронавтики НАСА Джейвона Шина, самолет будет создан специально для отработки технологий, «которые позволят совершать сверхзвуковые полеты над Землей, но тихо».

Представитель Lockheed Martin Aeronautics Дэйв Ричардсон утверждает, что самолет создается для сбора данных, «которые будут определять решения, принимаемые в отношении будущего коммерческих сверхзвуковых полетов».

Предполагается, что экспериментальный x-plane длиной около 29 метров будет совершать полеты на высоте около 16,7 тыс. метров на скорости около 1,5 тыс. километров в час.

Создатели самолета рассчитывают, что им удастся сократить шум, сопровождающий сверхзвуковой полет, до 75 децибел.

Напомним, 25 января президент Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. После чего ОАК рассказала о работе над «пассажирским Ту-160».

В Минпромторге оценили, что в какие сроки может быть спроектирован первый в современной истории России сверхзвуковой бизнес-джет.