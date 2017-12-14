Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная в британском Солсбери, в прошлом была связана с США, сообщают в соцсетях.

«Юлия Скрипаль длительное время работала в визовом центре при Консульстве США в Москве. Основная ее задача – консультации россиян, отправляющихся в США», – сообщает Telegram-канал Mash. Следующим местом работы дочери Скрипаля стало представительство американской Pepsico.

Также отмечено, что незадолго до трагедии Юлия купила небольшую двухкомнаную квартиру в Москве, на Давыдковской улице в столице. Ранее она принадлежала Дмитрию Винокуру, бывшему топ-менеджеру представительства американской компании CISCO, сотрудничающей со спецслужбами всего мира.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному счету в размере 150 тыс. фунтов стерлингов (около 185 тыс. долларов), пишет британская Daily Mirror.