Путин подписал закон о репатриации денежных средств

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает нерезидентов России к возвращению средств, причитающихся им в соответствии с договором займа.

Согласно закону, устанавливается обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа. Это сделано с целью предотвращения незаконного вывода денежных средств из России за рубеж, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Закон обязывает резидентов передавать уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им займов.

Документ также предусматривает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты России. Нарушителю закона грозит наказание в виде административного штрафа.

Нормы закона не применяются к договорам займа, заключенным до дня его вступления в силу. Положения документа касаются договоров, условия которых изменились уже после вступления закона в силу.

Законопроект о репатриации Госдума приняла 23 марта, Совет федерации одобрил его 28 марта.