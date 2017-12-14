Семью Нетребко выгнали из лондонского театра

Певица Анна Нетребко вместе с сыном и мужем была вынуждена покинуть лондонский театр из-за скандала с билетами.

Оперная певица Анна Нетребко вместе с близкими пожаловалась подписчикам на то, что ее вместе с супругом и сыном выгнали из лондонского театра за пять минут до начала шоу «Аладдин», пишет «Ридус».

Всему виной оказались недействительные билеты, купленные ранее за 600 евро в кассе на Лестер-сквер. «А теперь мы идем получать деньги обратно», – заявил супруг певицы Юсиф Эйвазов в Instagram Нетребко (осторожно, материал содержит нецензурную брань).

Позже Нетребко опубликовала еще одно видео, в котором рассказала, что кроме ее семьи пострадали другие люди, и добавила, что такое может случиться с каждым. Она пожелала подписчикам не попадать в подобные неприятности.

Ранее Нетребко опровергла информацию Forbes о том, что она является самой высокооплачиваемой российской певицей.