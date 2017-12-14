Захарова объяснила, чей инструмент – синяя тряпка

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что кадры обысков дипсобственности России в США стали сенсацией, «законные действия совершались каким-то адским способом».

«Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал», – описала Захарова кадры, которые облетели весь мир. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Если вы намекаете, что российские дипломаты или любые другие представители госаппарата придут к американскому посольству или консульству с синей тряпкой и за ней будут совершать некие действия с американской собственностью или даже с арендуемыми помещениями – то нет, это не к нам», – заверила она.

Захарова также сообщила, что Россия продолжает подготовительную работу к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъеме дипсобственности России в США.

27 апреля представители американских властей в гражданской одежде провели обыск резиденции генерального консульства России в Сиэтле и окружающей его территории. В среду представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, в помещениях включили свет.

В начале апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность.