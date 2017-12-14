В генконсульстве России в Сиэтле провели обыск

Представители американских властей в гражданской одежде провели обыск резиденции генерального консульства России в Сиэтле и окружающей его территории, сообщил очевидец.

Представители американских властей в гражданской одежде ходят по территории и заходят в резиденцию, передает РИА «Новости». Одна машина припаркована перед зданием, вторая за ним. Периодически к генконсульству подъезжают автомобили с людьми.

У ворот российского генконсульства больше не дежурит полиция. Над зданием по-прежнему реет российский флаг.

Напомним, в среду представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, в помещениях включили свет.

Напомним, в начале апреля российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что США должны вернуть России незаконно отобранную дипломатическую собственность

В Белом доме заявили, что России могут вернуть дипсобственность, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, на что в Кремле заявили, что США не имеет права выдвигать условия в этом вопросе.

Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.