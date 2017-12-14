Власти США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле

Представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, в помещениях включили свет.

Посольство России в США в то же время отмечает, что Москва не давала согласия на снятие неприкосновенности со своей собственности в Сиэтле, имеет право на адекватный ответ, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей США рейдерским захватом.

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват», – написала она в своем Facebook, опубликовав видео происходящего в Сиэтле.

Ранее сообщалось, что представителей властей США пытаются открыть ворота резиденции. Затем они смогли прорваться на территорию диппредставительства. Посольство России в Вашингтоне назвало эти действия недружественным шагом.

Накануне сотрудники покинули резиденцию генконсула в Сиэтле, диппредставительство полностью закрылось. Прекращена работа была еще 2 апреля по требованию Вашингтона.