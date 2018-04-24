Резиденция генконсула России в Сиэтле окончательно закрыта

Сотрудники покинули резиденцию генконсула России в Сиэтле во вторник, диппредставительство полностью закрылось.

Колонна машин с вещами выдвинулась от резиденции и направилась в сторону Вашингтона, сообщает РИА «Новости». Российский триколор на здании остался.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, с тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов и подготовке здания к консервации.

Напомним, в конце марта российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан после того, как Вашингтон распорядился о его закрытии.

При этом российские дипломаты обвинили США в захвате резиденции генконсула в Сиэтле.