Власти США пытаются прорваться в резиденцию генконсула России в Сиэтле

К закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле прибыли представители властей США, они пытаются открыть ворота.

Посольство России в США заявило, что действия американских властей – это недружественный шаг. Российские дипломаты сейчас наблюдают за действиями властей у закрытой резиденции генконсула в Сиэтле, решение об ответе будет принято позже, передает РИА «Новости».

Накануне во вторник сотрудники покинули резиденцию генконсула России в Сиэтле, диппредставительство полностью закрылось. Прекратило генконсульство работу еще 2 апреля.

В конце марта российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан после того, как Вашингтон распорядился о его закрытии.

Позже российские дипломаты обвинили США в захвате резиденции генконсула.