Блогеры высмеяли «ловящего сигналы КГБ» Трампа

Пользователей Сети насмешило видео с американским президентом Дональдом Трампом, который, вернувшись в Вашингтон из рабочей поездки, не смог справиться с зонтом, выворачивающимся наизнанку из-за сильных порывов ветра.

Запись момента появилась в Twitter. «Зонт работает не так…» – пошутил автор публикации.

«Даже природа его не любит», – написал @praveensappali.

«Надо было зонт в другую сторону против ветра повернуть, во дурак-то», – написал Нико Никошвили.

В неловком инциденте тут же обнаружили «российский след». «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», – пошутил @DemocracyValues.

«Худший косплей Мэри Поппинс», – написал @JxSheppard.

«Плохо, что он не улетел», – посетовал @KTM12XU.

«Этот зонтик символизирует всю его администрацию», – заметил @hooyajanet.

Некоторые пользователи постарались поддержать американского лидера, попавшего в неудобную ситуацию. «Зато с прической все в порядке», – написал @ExtinguishIt.

В соцсетях не раз обсуждали странное поведение или внешний вид Трампа. Так, ранее в интернете появилось видео того, как Дональд Трамп, выступая с необычным жестом вежливости, дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу из состава почетного караула фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.