Командиром экипажа севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас

Командиром экипажа самолета Ил-38, успешно приземлившегося в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, оказался заслуженный летчик-испытатель России, 73-летний ас Владимир Иринархов.

Коллеги летчика рассказали «Комсомольской правде», что решение о приземлении на залитую пеной полосу было единственно верным. «В «Кипелово» в подобном случае самолет ломали пополам, его просто выбрасывало с полосы. Но Владимир Михайлович удержал...» – приводит издание слова коллег командира экипажа.

«Владимир Иринархов показал, что возраст – это не только седина, но и богатейший опыт, благодаря которому остались целы и машина, и люди», – говорится в статье «КП».

За свою карьеру Иринархов совершил 18 уникальных посадок и взлетов в Антарктиде на ледовой площадке «Патриот Хиллз» на самолете Ил-76, полный цикл государственных испытаний, включая боевое применение Ил-38Н, уникальный перелет через Атлантический океан в Венесуэлу.

«А он все переживает, что его спишут по возрасту», – делятся коллеги 73-летнего аса. «Но при этом он очень скромный человек, который всегда четко выполняет свою работу. Кто ж такого спишет?!» – отмечают они.

Напомним, российские летчики-испытатели «ювелирно» посадили в Жуковском Ил-38 ВВС Индии, у которого не раскрылась передняя стойка шасси. При посадке никто не пострадал, самолет будет отремонтирован. Экипаж самолета представят к наградам. В Сети появилось видео аварийной посадки Ил-38.