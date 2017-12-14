Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК необходимо вернуться к диалогу с Москвой, ответив на слова экс-президента США Обамы о значении России, сообщает Trouw.

«Мой друг Владимир Путин – потому что мы были друзьями на протяжении долгих лет, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным – в свое время оказался неприятно удивлен утверждением президента США Барака Обамы о том, что Россия – региональная держава», – сказал Юнкер, передает Politico.

По его словам, Еврокомиссии необходимо вернуться к диалогу с Россией. «Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз», – отметил Юнкер.

Глава ЕК подчеркнул, что без России обсуждать безопасность Европы не имеет смысла, так как «Россия – значимый участник». «Мне не нравится текущая риторика холодной войны», – добавил он.

Юнкер также заявил, что сегодняшняя Европа – «маленькая и слабая часть Вселенной». «Мы теряем экономическую мощь. Мы медленно, но верно снижаем показатели с 25% мирового валового национального дохода до 18–16%», – признался глава ЕК.

По его словам, Европа проигрывает и «демографически». Юнкер также призвал Европу «прислушиваться к остальному миру».

Напомним, в 2014 году президент США Барак Обама заявил, что Москва не является главной угрозой Вашингтону, назвав Россию «региональной державой».

Руководство ЕС, как правило, далеко не так благосклонно к России в своих заявлениях. Так, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини недавно заявляла, что в отношениях ЕС и России якобы присутствуют «злонамеренные действия» Москвы, причем ситуации повторяются в различных областях.