Сменщик самолета Ан-2 получил имя

Новый пассажирский самолет ТВС-2ДТС, создаваемый на смену Ан-2 и проходящий подготовку к серийному производству на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») получил название «Байкал», сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мы обсудили запуск производства нового самолета (ТВС-2ДТС - прим. ВЗГЛЯД), его рабочее название «Байкал» – само родилось», – передает ТАСС слова Цыденова по итогам совещания, которое прошло в Улан-Удэ с участием министра транспорта Максима Соколова.

Глава Минтранса сообщил, что проект в начале мая будет обсуждаться в Москве.

«Мы обсуждали вопрос по использованию самолета с 2021 года (в 2021 году начнется серийное производство ТВС-2ДТС – прим. ВЗГЛЯД) здесь, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В самом начале мая месяца в Минтрансе пройдет межведомственное совещание по данному вопросу, Алексей Цыденов будет представлять проект», – сказал Соколов.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, планы по массовой замене в России легендарного «кукурузника» Ан-2 начали принимать реальные очертания. Подписано соглашение о начале производства ТВС-2ДТС – обновленного легкомоторного самолета для местных линий. Этот проект может решить сразу несколько важных для России задач.

Новый самолет будут строить мощностях Улан-Удэнского авиационного завода.

Напомним, в понедельник гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что помимо того, что ТВС-2ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу, он будет способен садится на поверхность, покрытую снегом или льдом, а также на воду, чтобы разгрузиться и забрать людей.