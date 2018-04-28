Медведев заявил о выполнении поставленных Путиным задач

Нынешнее правительство выполнило задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я могу сказать одно: те задачи, которые ставил президент перед правительством, задачи, которые были поставлены в рамках программ правительственных, плана действий работы правительства, в целом выполнены», – сказал Медведев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам председателя правительства, кабмину было поручено обеспечить устойчивое развитие страны, «нормальное социальное самочувствие людей», выполнить социальные обязательства (пособия, пенсии, зарплаты). В условиях санкций и кризиса это сделано, подчеркнул премьер.

«За эти годы мы научились правильным образом управлять и такой важнейшей составляющей, как государственная программа вооружений. А это труд огромного количества людей в нашей стране и, конечно, обеспечение нашей государственной безопасности», – отметил премьер.

Медведев сообщил, что российские власти «выполняют все свои обязательства перед оборонщиками». «У нас гособоронзаказ, который очень часто выполнялся на 70-75%, сейчас выполняется на 93-95, а иногда на 99%», – заметил премьер.

Медведев также предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию, чтобы посмотреть на «разорванную в клочья» экономику.

Инаугурация избранного президента России состоится 7 мая, после нее действующее правительство уйдет в отставку.