В Кремле опровергли отставку главы управления по внутренней политике

Источники в Кремле не подтвердили сообщения о скорой отставке начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина.

«Это не первая информация, которую вбрасывают в СМИ про УВП в последнюю неделю. От ситуации с инициированием от имени УВП отставки губернатора Хакасии до назначения министром культуры начальника управления общественными проектами Сергея Новикова», – сказал «Интерфаксу» источник во внутриполитическом блоке администрации президента.

Он добавил, что в случае с отставкой Андрея Ярина «это даже не измышления, а просто вранье».

Ранее СМИ сообщили, что начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина может вскоре сменить его заместитель Александр Харичев.