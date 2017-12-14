Кемеровский СК занялся «нарисованной» детской площадкой

Следственное управление СК по Кемеровской области начало проверку данных о несоответствии действительности фотоотчета о благоустройстве детской площадки в Тисульском районе.

Так, «в ходе мониторинга СМИ» была выяснена информация о том, что «администрация поселка городского типа Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были», передает РИА «Новости».

«По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», – отмечают в ведомстве.

В ходе проверки будет изъята и изучена вся документация по данному факту, выяснены обстоятельства произошедшего. Проверка взята на контроль руководством следственного управления СК.

Собственную выездную проверку проводит также департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Представитель обладминистрации сообщил, что если информация подтвердится, то все материалы передадут в правоохранительные органы, а виновные будут наказаны.

Ранее в ряде блогов и СМИ появилась информация о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству детской площадки поселке Белогорск, которые разместили на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют реальности.

Авторы заявляли, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними «дорисовано в фотошопе».