Машков назвал «стратегическим» решение Путина объявить Год театра

«Для меня это знак признания значения русского театра для развития духа и культуры не только в России, но и во всем мире», – сказал газете ВЗГЛЯД народный артист России Владимир Машков, комментируя решение Путина объявить 2019 год Годом театра.

«Это именно стратегическое решение. В наше непростое и сверхнапряженное время, когда вокруг летают ракеты, провокации, санкции, наверное, не до развлечений? И тут 2019 год становится Годом театра! Для меня это знак признания значения русского театра для развития духа и культуры не только в России, но и во всем мире», – сказал народный артист России, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков.

По его словам, русский театр во всем его разнообразии – это национальное достояние, как и система Константина Станиславского, его метод, признанный во всем мире.

«Театр – это наше национальное достояние. В этом есть некий посыл всему миру. У Шекспира были замечательные строки: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль». Для меня это посыл – давайте вместе сделаем так, чтобы во всем мире театр остался живым. Для меня это большая радость, как, наверное, для всех людей, которые не только работают в театре, но и прежде всего для зрителя. Мы будем стараться. Олег Павлович Табаков, мой учитель, был бы очень, очень рад», – подытожил Владимир Машков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин поддержал идею объявить Год театра. «Давайте так и сделаем – 2019 год объявим в России Годом театра», – заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным. В ответ Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».

Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения. «Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», – подчеркнул Калягин.

Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.