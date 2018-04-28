Директор театра Вахтангова: Внимание государства будет приковано к театральному делу

«Внимание государства будет приковано к театральному делу и сообществу. Я надеюсь, что нам удастся решить ряд законодательных инициатив», – сказал газете ВЗГЛЯД директор театра Вахтангова Кирилл Крок по поводу решения Владимира Путина объявить 2019 Годом театра в России.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок назвал проведение в России Года театра «очень положительной вещью». Крок назвал «больными» тех представителей театрального сообщества, кто «в соцсетях начал источать злобу и писать всякие глупости» по поводу решения объявить 2019 год Годом театра.

«Есть в нашей стране и такие больные люди. Но меня радует, что их единицы, а большинство людей театра, кто занят делом, а не разглагольствованиями, пиаря самого себя в соцсетях, примут это с открытым сердцем и с радостью», – подытожил Крок.

«Внимание государства будет приковано к театральному делу и сообществу. Я надеюсь, что нам удастся решить ряд законодательных инициатив. В частности, внести поправки в 44-й закон, которые уже набили оскомину, и в гражданский кодекс, в бюджет. Мы добьемся того, что поход в театр – это не услуга», – перечислил Крок.

Он рассчитывает на то, что с проведением Года театра государство выделит дополнительное финансирование на ремонты, модернизацию театрального оборудования, увеличение заработных плат, особенно в региональных театрах.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. «Давайте так и сделаем – 2019 год объявим в России Годом театра», – заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.

В ответ на это Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».

Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.

«Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», – подчеркнул Калягин.

Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.