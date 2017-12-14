Путин объявил 2019-й Годом театра

2019 год будет объявлен в России Годом театра, сообщил президент Владимир Путин в субботу на встрече с председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», – сказал Путин на встрече, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Александр Калягин представил Владимиру Путину программу Года театра на 2019 год, а также сообщил, что составлен стратегический план до 2030 года. По словам Калягина, «проблем действительно много», но способы их решения уже подготовлены.

Он также сообщил главе государства, что большое количество театров нуждается в ремонте, в реформировании нуждается сфера театрального образования, необходимо поднимать зарплаты сотрудников театров.

«В вашем послании (Федеральному собранию), например, в двух словах про ДК (дома культуры), которые находились бы на каждом пятачке города. Это было бы прекрасно», – сказал Калягин.

«Молодежь и дети сызмальства приучаются к театру: театральные кружки, театр в школе, школа в театре и так далее, и тому подобное. Это только развивает, поднимет, простите меня, вы сами знаете, духовный уровень», – отметил Калягин.

«Проработать нужно, конечно, ваши предложения о формировании программы этого года», – сказал президент.