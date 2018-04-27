В Екатеринбурге два человека погибли во время стрельбы

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из офисных центров Екатеринбурга, сообщает СУ СК по Свердловской области.

«Днем 27 апреля в помещении по улице Кузнечная в городе Екатеринбурге обнаружено тело мужчины с признаками криминальной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте происшествия находился и второй пострадавший, который также с огнестрельным ранением доставлялся в больницу. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь, указанный мужчина через некоторое время скончался», – говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «убийство».