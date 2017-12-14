ЦБ оставил ключевую ставку без изменения

Совет директоров Банка России в ходе совещания 27 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

В Банке России считают, что годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создаст рисков превышения цели по инфляции.

«Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», – отмечается в сообщении Банка России.

Также ЦБ по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом регулятор считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию.

В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.