Российские лыжники сказали, что последует за заявлением Родченкова

У Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) есть понимание, что после заявлений информатора ВАДА Григория Родченкова будут поданы иски в европейские суды, заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Для того, чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трех девчонок, которые не были оправданы. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Тем более, учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался», – передает РИА «Новости» слова Вяльбе.

Напомним, в четверг экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов.

Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.