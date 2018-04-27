Пашинян призвал не сравнивать протесты в Армении и евромайдан на Украине

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян попросил не сравнивать протесты в республике и украинский евромайдан.

«Любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом – результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как все происходило на ваших глазах», – заявил Пашинян.

По его словам, все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий. «Это стопроцентно армянский процесс», – заявил он, передает РИА «Новости».

Ранее Пашинян заявил, что Россия, США и Евросоюз не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».

В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными. Пашинян в ответ заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста.

Также Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране и потребовал от врио премьера Карена Карапетяна покинуть свой пост, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.