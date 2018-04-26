Разработчиками одной из боевых систем из послания Путина оказалась «очень молодая команда»

Санкции помогают России, так как являются стимулом для развития собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на съезде ректоров в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что из-за санкций не все технологии можно купить за границей, и «приходится свои собственные мозги включать», передает ТАСС слова президента.

«И, кстати говоря, это неплохо работает - не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно создать», – отметил Путин.

По его словам, крупные российские компании должны оценить возможности отечественной науки и высшей школы, а науку и вузы нужно настроить на налаживание контактов с реальным сектором. В результате подобного взаимодействия, уточнил он, одна из систем вооружений, представленная в послании Федеральному собранию, была создана очень молодой командой специалистов.

Напомним, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», подводном беспилотнике, позже названном «Посейдон», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»), боевом лазерном комплексе.