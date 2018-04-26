Известного адвоката в Москве облили кислотой

Известный адвокат Александр Липатников рассказал, что в Москве на него совершил нападение злоумышленник, который плеснул ему в лицо едкой жидкостью и попытался угнать автомобиль.

«Вчера примерно в 22.00 во дворе моего дома на меня напал неизвестный, облил какой-то жидкостью и попытался завладеть моим автомобилем, залез на водительское сиденье и хотел уехать. Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба. Потом я уже перестал видеть, так как получил химические ожоги лица и глаз», – сказал Липатников, передает РИА «Новости».

По его словам, нападавший скрылся, сейчас его разыскивает полиция. На место приезжала оперативно-следственная группа, они собрали улики и изъяли записи с камер наблюдения.

Липатников отметил, что чувствует себя нормально, так как на место быстро приехала скорая помощь. Ожоги оказались не сильными, добавил адвокат.