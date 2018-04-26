Рожениц закрыли во время пожара в роддоме в Уфе

Пациентки горевшего ночью родильного отделения башкирской больницы не слышали пожарной сигнализации, а главный выход был закрыт, сообщают СМИ.

Роженицы, пережившие пожар в родильном отделении больницы №1 в Уфе, рассказали, что не слышали сигнализации, сообщает «Комсомольская правда».

«В два часа ночи, я проснулась от шума. Сигнализация не сработала, ее не было слышно в нашем отделении! Через пару минут вбегает девушка и орет ... пожар! Бери одеяло и на выход! Ничего не поняв, схватила телефон и побежала. Мы были в самом очаге, нас отправили к выходу, через дым. Слышался крик медсестры. Главный выход был закрыт, а дальше я почти ничего не помню. Нам помогли, чудом каким-то вывели, через запасные выходы», – рассказала Галина Минебаева.

В то же время главный врач больницы Ринат Нагаев говорит, что «сигнал в больнице все услышали», он сам лично «был на месте в три часа ночи».

В МЧС также говорят, что «сигнализация сработала», и «сигнал автоматически поступил на пульт диспетчера – тут даже не нужно участие человека».

В ночь на вторник в в акушерско-гинекологическом корпусе башкирской больницы на первом этаже начался пожар. Было эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей.