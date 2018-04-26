Еще одна западная компания задумалась о финансировании «Северного потока – 2»

Австрийской экспортно-кредитное агентство Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) рассматривает возможность финансирования проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил представитель OeKB.

«Мы можем подтвердить, что OeKB рассматривает участие в этом проекте», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель Nord Stream не стал комментировать переговоры с банками и экспортно-кредитными агентствами, заметив, что нынешнее финансирование ведется на средства партнеров.

Между тем, из материалов компании следует, что в финансировании потока также были серьезно заинтересованы немецкое экспортно-кредитное агентство Hermes и российское ЭКСАР, а также банки ВЭБ, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.

В феврале также сообщалось, что принять участие в финансировании проекта «Северный поток – 2» готова итальянская финансовая группа Intesa Sanpaolo, если этому не помешают санкции.

В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2».