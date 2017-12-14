Анжелика Варум приняла решение о песне «Зимняя вишня»

Анжелика Варум не планирует возвращать песню «Зимняя вишня» в свой репертуар, рассказал супруг исполнительницы, музыкант и композитор Леонид Агутин.

«Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», – сказал Агутин, отвечая на вопрос, советовалась ли с ним Варум при принятии решения.

Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение хита в репертуар, Агутин заявил, что «сейчас это вообще не представляется возможным». «Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией», – добавил он, передает РИА «Новости».

В марте уже сообщалось, что Варум отказалась исполнять свою песню на концерте в Иркутске. Тогда она добавила, что все собранные деньги передаст родственникам пострадавших и погибших в Кемерово.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.