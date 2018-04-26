Башмет рассказал об инаугурации президента

Известный музыкант Юрий Башмет рассказал о планах посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

«Да, я приглашен», – сказал он РИА «Новости». На вопрос о том, чего он ждет от выступления Путина на церемонии, Башмет заметил, что позицию главы государства «уже услышали и увидели» во время его обращения к Федеральному собранию.

Музыкант отметил, что обычно в Кремль он одевается более торжественно, чем в повседневной жизни, и намерен придерживаться этого и в день инаугурации.

Башмет также высказал мнение о навыках коллег из Президентского оркестра. «Сейчас лучше стали играть», – заметил музыкант.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Президентского полка начали подготовку к инаугурации главы российского государства. Инаугурацию Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев.