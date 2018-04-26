Выбран диктор для проведения инаугурации президента

Инаугурацию Владимира Путина 7 мая проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, у него уже есть опыт работы на таких мероприятиях, рассказал источник, знакомый с ходом подготовки.

«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», – сказал источник РИА «Новости».

Сам Хорошевцев ранее говорил, что у него есть сменщик и что сам он сейчас в Кремле постоянно не работает. Кремлевский диктор также рассказывал, что нашел себе преемника.

Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая.