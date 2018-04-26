Аксенов пренебрежительно оценил инициативу Киева закрыть порты для российских судов

Намерение Киева закрыть порты для судов под российским флагом навредит самой Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов предположил, что суда России «особо и не заходили» в порты Украины, а «теперь вообще не будут заходить», передает РИА «Новости».

«В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать, что нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев. Чушь какая-то», – сказал глава Крыма.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что кабмин Украины решил вынести на рассмотрение совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) предложение о запрете перевозок российскими судами во внутренних украинских водах.

Омелян отметил, что Киев считает недопустимым присутствие судов России в территориальных водах Украины и на внутренних водных путях страны.