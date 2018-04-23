Российским судам собрались запретить вход во внутренние воды Украины

Мининфраструктуры Украины предлагает закрыть российским судам возможность входа во внутренние воды страны, с этим призывом ведомство обратится в Совет национальной безопасности и обороны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Наше министерство обратится в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз», – приводит ТАСС слова замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда российские суда ходя по рекам Украины, где «находятся объекты критической инфраструктуры».

Пресс-служба ведомства сообщает, что представители министерства вместе с сотрудниками минобороны, МИД, госпогранслужбы и службы внешней разведки обсудили вопросы, которые касаются заходов судов в морские порты Крыма, а также перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста.

Также Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры передало министерству иностранных дел Украины материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

За последний месяц украинские пограничники задержали сразу два российских судна под предлогом «незаконной» деятельности в Крыму. Как писала газета ВЗГЛЯД, действия Украины ударили по собственным рыбакам – они сами покинули Азовское море, испугавшись ответных российских мер.