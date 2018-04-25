Значительное число британских солдат признаны непригодными для боя

Из 77 тыс. 647 солдат британской армии более 17 тыс. военнослужащих (22%) непригодны для участия в боевых операциях, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря ВС Великобритании.

Около 10 тыс. солдат признаны ограниченными для участия в развертывании с медицинской точки зрения, а 7 тыс. непригодны для размещения в зоне боевых действий вообще. Таким образом, только 60 тыс. из 77 тыс. 647 пригодны для ведения военных действий. При этом официально сухопутные силы Великобритании должны иметь в своем составе 82,5 тыс. солдат, сообщает Daily Mail.

Сегодня британская армия принимает участие в 11 операциях по всему миру, в том числе в Афганистане, Белизе, Ираке, Канаде, Кении, Фолклендских островах и на острове Кипр.

Численность современных сухопутных сил Великобритании является самой низкой за всю историю этой страны, и уступает даже таким странам, как Испания и Польша. В годы Первой мировой войны британская армия достигала численности более чем 3 млн, 300 тыс. в 1960-е годы и 163 тыс. в конце 1970-х годов. Все это происходит на фоне террористических угроз и «растущей агрессии со стороны России», пишет портал, указывая на то, что российская армия насчитывает 400 тыс. военнослужащих.

«Нахождение солдат в статусе ограниченных для участия в боевых операциях является временным и связано с их восстановлением. Огромные усилия сегодня направлены на финансирование высококачественных программ в сфере здравоохранения и реабилитации, чтобы полностью помочь нашим солдатам», – цитирует слова пресс-секретаря британской армии.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Великобритании испытывают проблемы с нехваткой рекрутов. В феврале 2018 г. было официально заявлено, что менее 8% граждан, изъявивших желание вступить в ряды британской армии, стали солдатами.

Из 100 тыс. рекрутов только 7,5 тыс. было принято на службу, причем среднее время ожидания между подачей заявки и принятием решения составило около 300 дней. Кроме того, каждый год около трети рекрутов получают отказ, по причине несоответствия по возрасту, уровню образования или физической подготовке.