Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге

Французского музыканта Шарля Азнавура госпитализировали после того, как ему стало плохо на репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге.

«На репетиции стало плохо. Его отвезли в больницу. Концерт перенесен на следующий сезон», – заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, передает ТАСС.

«Уважаемые зрители, концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года», – сообщается на сайте БКЗ «Октябрьский».

Шарль Азнавур признавался лучшим эстрадным исполнителем ХХ века в ходе социологических исследований журнала «Time» и компании CNN. Азнавур написал более тысячи песен, часть из которых он исполнил сам, а часть вошли в репертуар Боба Дилана, Лайзы Минейли, Хулио Иглесиаса и других не менее известных исполнителей. Более ста миллионов дисков разошлось по всему миру за творческую карьеру Азнавура.