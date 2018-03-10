Российская гимнастка победила на этапе Кубка мира и покорила соцсети

Российская художественная гимнастка Александра Солдатова взяла золото на этапе Кубка мира, поразив подписчиков откровенными фотографиями.

Спортсменка сборной России по художественной гимнастике, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова победила во всех отдельных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, сообщает издание «Советский спорт».

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@sanchos21) 22 Апр 2018 в 8:42 PDT

Сотни подписчиков в Instagram поздравили 19-летнюю спортсменку с победой:

«Умничка, как всегда на высоте, поздравляю!», – написала anna_art_32.

«Поздравляю! Не останавливайся! Ждем с новыми рекордами!», – поздравила slip021.

Многих подписчиков поразила гибкость девушки:

Публикация от Alexsandra Soldatova. (@sanchos21) 10 Мар 2018 в 8:59 PST

«Ух ты, что вытворяет!», – удивился aidartulebaev4403.

«Потрясающе! Это новая звезда гимнастики!», – считает _sstefany_21.