Российский посол оценил поддержку Японией решения G7 по делу Скрипаля

Поддержка Японией позиции стран G7 по делу Скрипаля наносит серьезный урон отношениям между Москвой и Токио, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

«Я не понимаю, почему Япония поддержала антироссийские утверждения Великобритании и других стран. Это глубокий урон для отношений России и Японии», – передает ТАСС слова Галузина в интервью NHK.

Он отметил, что альянс Японии и США в условиях ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стал препятствием на пути к развитию российско-японского сотрудничества.

«Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к великому сожалению, сегодня недружественную политику в отношении России проводят США», – подчеркнул российский дипломат.



Говоря о предстоящем в мае визите в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в и его готовящейся встрече с президентом Владимиром Путиным, Галузин отметил, что «необходимо решить не только такие специфические вопросы, как заключение мирного договора, но и все двусторонние проблемы в целом».

Напомним, 18 апреля посол России в Японии Михаил Галузин назвал верхом цинизма заявление стран G7 по химатаке в Солсбери и по якобы имевшему место применению химического оружия в Сирии.