Патрушев встретился в Сочи с представителями Ирана и Израиля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Сочи ряд встреч с представителями иностранных государств.

С вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем Патрушев обсудил ситуацию на Балканах. На встречах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и заместителем председателя Совета национальной безопасности Израиля Эйтаном Бен Давидом обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Кроме того, у Патрушева состоялись встречи с генеральным директором Службы информации и государственной безопасности Мозамбика Жулио Дос Сантосом Жане и руководителем Директората национальной безопасности кабинета президента Суринама Даниэле Веирой. На этих встречах также обсуждались вопросы международной безопасности.