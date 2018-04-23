Венедиктов показал «скамейку Скрипалей»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал несколько фотографий в соцсетях, показав подписчикам ресторан, где могли быть отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и скамейку, где они были обнаружены.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Антонина Самсонова съездили в Солсбери, показав в Instagram дом Скрипаля, ресторан Zizi, в котором были Сергей и его дочь Юлия Скрипаль, и скамейку, где их нашли.

Это дом Сергея Скрипаля Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 23 Апр 2018 в 8:55 PDT

«Мы были в трех точках: мы были у ресторана Zizi, мы были у дома, мы были у парка, где эта скамейка была... Кстати, вопреки каким-то крикам, это где-то 300 метров всего, то есть они пешком прошли очень мало, за несколько секунд... Мы были у этого зала, откуда вышла женщина, которая первая обнаружила их сидящими на скамейке – ну, это метров 80», – сообщил Венедиктов в рамках передачи «Разворот».

«Полицейский, который дежурил у парка, где скамейки, сказал, что «нас предупредили, чтобы мы внутрь не заходили, только если надо будет преследовать, кто туда проникнет, на эту территорию; нам говорят, что это не очень безопасно – вот мы такую инструкцию получили», – заявил Венедиктов.

Он уточнил, что ресторан и территория до скамейки огорожены непрозрачным полотном.

«Совершенно очевидно, что там идет... назовем это следствием. Мы это не видели, естественно. Там идут работы. Там работают люди и в штатском и не в штатском. Наблюдают, безусловно, за интересующимися», – отметил главный редактор «Эха Москвы».