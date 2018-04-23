США высказались по поводу победы оппозиции в Армении

Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Армении, которое заменит кабинет министров Сержа Саргсяна, заявил представитель Госдепа.

«Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении», – передает слова представителя Госдепа РИА «Новости».

Он заявил также, что Вашингтон рассчитывает на тесное сотрудничество с новым армянским кабмином. Кроме того, Госдеп поблагодарил премьера Сержа Саргсяна «за многолетнюю службу и его вклад в крепкое партнерство США и Армении».

Ранее в понедельник Саргсян подал в отставку с поста премьера на фоне многотысячных акций протеста. Врио премьера был назначен вице-премьер Карен Карапетян.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что в среду должны состояться переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».