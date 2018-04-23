Правозащитники уличили Киев в самоустранении от помощи жителям Донбасса

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...
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Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
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Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Правозащитники уличили Киев в самоустранении от помощи жителям Донбасса

          23 апреля 2018, 18:17

          Текст: Сергей Гурьянов

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          С 30 апреля Украина на законодательном уровне сложит ответственность перед пострадавшими в результате боевых действий в Донбассе – это прописано в законе о реинтеграции, где вся ответственность переложена на Россию, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

          По его словам, по нормам закона, вся компенсация за ущерб, причиненный войной, должна платить Россия, а не Украина, передает УНИАН.

          «Стратегически это абсолютно верно, но на практике реализация этой нормы приведет к тому, что украинское государство практически откажется от предоставления помощи тем гражданским, которые пострадали от этой войны», – сказал он.

          По его словам, этот закон дискриминирует большое количество людей, пострадавших во время войны в Донбассе. В частности, компенсации должны получить семьи 2,8 тыс. гражданских, погибших по обе стороны конфликта.

          «Это несовершеннолетние дети погибших, лица пожилого возраста, потерявшие кормильцев. Также этот закон затрагивает интересы около 9 тыс. раненых, семей 1,3 тыс. пропавших без вести», – отметил правозащитник.

          По его словам, сейчас людям никакая компенсация не предусмотрена, а позже даже через суд нельзя будет их добиться, так как по закону компенсации «должна выплачивать Российская Федерация».

          Он призвал общественные организации надавить на государство, чтобы изменить ситуацию.

          Напомним, 30 апреля на Украине вступит в силу закон о реинтеграции Донбасса. Он был принят 18 января. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».


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