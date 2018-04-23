Одобрена маркировка 450 товаров знаком Made in Russia

Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщил, что около 450 наименований товаров получили маркировку брендом Made in Russia.

«Российский экспортный центр в 2017 году уже успешно внедрил систему маркировки Made in Russia... Порядка 450 наименований товаров уже прошли сертификацию и получили маркировку», – сказала управляющий директор РЭЦ Вера Подгузова, передает РИА «Новости».

Еженедельно появляется порядка пяти новых заявок, сообщает пресс-служба РЭЦ. В 2018 году перед центром поставлена задача подключить не менее 80 компаний и 1 тыс. товарных позиций.

Ранее стало известно, что первые товары, на упаковке которых появится бренд «Сделано в России» (Made in Russia), будут выпущены уже в 2018 году.

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача – повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

В конце декабря РЭЦ запустил электронный каталог экспортной продукции из России под брендом Made in Russia. Он находится по адресу madeinrussia.com.