Лавров не исключил повтора провокаций Запада в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал быть готовыми к повторению провокаций западных стран в Сирии.

«Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Министр также заявил, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона не выводить войска из Сирии даже после победы над терроризмом напоминают колониальную позицию.

«Я слышал, что совсем недавно президент Франции Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории этой страны. Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция», – заявил Лавров.

Он добавил, что Россия будет прояснять у французских партнеров, что конкретно имелось в виду.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место «химатаки». 71 из них сбили. Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии.