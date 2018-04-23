Южная Корея приветствовала прекращение ядерных испытаний КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал прекращение северокорейских ядерных испытаний «важным решением» для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом Мун Чжэ Ин заявил, выступая на совещании своей администрации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейского президента.

В то же время в видеопослании главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хва сказано, что встреча лидеров Республики Корея и КНДР, запланированная на 27 апреля, может стать новой эпохой в истории двух стран. «Впервые за 70 лет верховный руководитель Севера побывает в Южной Корее, и это будет третья в истории встреча лидеров двух сторон», – подчеркнула министр, добавив, что это будет «поистине историческое событие».

В субботу Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Также стало известно, что северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию мирового сообщества на решение северокорейского лидера Ким Чен Ына.