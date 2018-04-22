Большинство французов разочаровались Макроном

Больше половины французов недовольны действиями Эммануэля Макрона на посту президента Франции, следует из опроса Французского института общественного мнения (Ifop).

На вопрос «Удовлетворены ли вы политикой Эмманюэля Макрона» только 44% респондентов ответили положительно. Еще 55% признались, что разочарованы его действиями. 1% ответивших не смогли сформулировать свою позицию на этот счет, передает ТАСС.

Также 50% французов оказались недовольны работой премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а положительно относятся к его действиям только 45%.

Опрос проведен 12-21 апреля. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек старше 18 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала о популистских заявлениях Макрона, которые многим кажутся смешными.