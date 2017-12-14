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18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Макрон насмешил равнением на Путина

Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году ВерсальФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистом тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах. Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Что кроется за сообщениями о «новой атаке на Сирию»

Сообщения о ракетном нападении на авиабазу Шайрат выглядят как опасная провокацияФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Одно из главных событий дня – нападение на сирийскую авиабазу Шайрат, которого на самом деле не было. Истерику раздули три страны – Сирия, Ливан и Израиль, причем последний хочет казаться случайной жертвой информационной войны. Но не все так просто: если Израиль все-таки причастен, это откроет новую страницу в истории конфликта в Сирии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
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Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Макрон насмешил равнением на Путина

          Для знакомства с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выбрал в прошлом году Версаль   18 апреля 2018, 08:20
          Фото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Владимир Путин не дает покоя западным лидерам – его демонизируют и одновременно сравнивают себя с ним. Эммануэль Макрон похвастался французским журналистом тем, что он ровня Путину и тот его понимает. Эти слова были произнесены не под запись – но и в состоявшемся перед тем интервью французский президент наговорил такого, что над ним смеются уже в нескольких столицах.

          Владимиру Путину не везет с западноевропейскими коллегами – если в нулевые годы еще было с кем серьезно поговорить, то в десятые уровень собеседников стал катастрофически снижаться. Достаточно посмотреть на Италию и Францию. Вместо Берлускони и Проди пришел Маттео Ренци, вместо Жака Ширака и жуликоватого, но жесткого Саркози – Олланд и Макрон. Но выбирать не из чего – приходится разговаривать с теми, кто есть. Например, с тем же Эммануэлем Макроном – который через месяц приедет в Россию.

          Вторник должен был стать для него временем триумфа – 40-летний политик, чуть менее года назад ставший президентом Франции, выступал в Страсбурге в Европарламенте с программной речью «Будущее Европы». Макрону очень хотелось, чтобы его предложения о том, как вывести из кризиса Евросоюз были высоко оценены всеми европейцами, а его страна вернула себя место одного из двух лидеров Европы.

          «Настоящая Франция вернулась» – так приветствовал его глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Но речь, произнесенная президентом Франции перед Европейским парламентом – в которой он рассуждал об идущей в Европе «своего рода гражданской войне», громил противников либерализма (все понимали, что речь в первую очередь идет о Венгрии и Польше) за их «преклонение перед нелиберальными взглядами» и указывал, что «ответ заключается не в авторитарной демократии, а в авторитете демократии» – оказалась в тени интервью, которое он накануне дал в эфире телеканала BFM. В ходе трехчасового интервью Макрон говорил в основном о внутренней политике, но не удержался и от внешней. Точнее – от того, чтобы расписать свои выдающиеся способности.

          Последствия хвастовства не заставили себя ждать.

          Макрон много рассуждал о Сирии – о той большой роли, которую Франция будет играть в урегулировании, подчеркивал, как важна роль Парижа.

          «С самого начала у Франции своя роль в международном сообществе, которая заключается в том, чтобы говорить со всеми» – и рассказал, что «до того, как было использовано химическое оружие и не было осложнения конфликта в Восточной Гуте ... я предполагал поехать в Турцию и встретиться с президентом Путиным, президентом Эрдоганом и президентом Роухани».

          То есть якобы вторая встреча «большой тройки», прошедшая недавно в Анкаре, могла превратится в встречу «четверки» – что означало бы подключение Парижа к созданному Путиным формату держав, сильнее всего вовлеченных в сирийский конфликт. Понятно, что, хотя Франция была бы там в личном качестве, а не как представитель Евросоюза, такой ход встретил бы понимание у Путина, Эрдогана и Роухани. Все-таки у Франции самые тесные связи с Сирией – она была ее метрополией, там расположена крупнейшая сирийская диаспора и живут многие сирийские оппозиционеры. Реально воевать в Сирии – как это делают Иран, Россия и Турция – Франция, естественно, не стала бы, но ее влияние на сирийское урегулирование несомненно бы выросло.

          Но одновременно подобный ход Макрона вызвал бы неудовольствие и США, и Евросоюза – ведь получалось бы, что Париж собирается действовать вместе с Путиным. И президенту Франции тут же напомнили бы про атлантическую солидарность – которую республика при нем проявляет так же послушно, как и при Олланде. Например, только что это было продемонстрировано в решении о высылке российских дипломатов по делу Скрипаля.

          Так что непонятно, насколько Макрон выдавал свои мечты о «большой четверке» за реальные переговоры с Путиным (и Эрдоганом), но скорее всего он сильно преувеличил. Подтверждением этому служит то, какую реакцию вызвало следующее утверждение Макрона. Расписывая плюсы от своего решения присоединиться к американскому удару по Сирии, он сказал, что «этими ударами мы разделили русских и турок. Турция осудила химическую атаку и поддержала операцию, которую мы провели».

          Тут же последовал ответ турецкого министра иностранных дел, который заявил, что хотя у его страны и России могут быть разные взгляды по каким-либо вопросам, однако слова президента Франции их не испортят:

          «Многие наши западные друзья делают популистские заявления. Мы ждем от него заявлений, которые больше соответствуют уровню президента».

          Это крайне резкое заявление, фактически унижающее президента Франции – но ему тут же «прилетело» и из Вашингтона.

          Дело в том, что Макрон рассказал и о том, что его слушается американский президент:

          «Десять дней назад президент Трамп говорил, что США должны свернуть военную операцию в Сирии. Мы убедили его, что их необходимо оставить на длительный срок».

          Трамп не стал сам отвечать Макрону – пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что миссия США не изменилась и что Трамп ясно обозначил, «что хочет, чтобы американские военные вернулись домой как можно скорее».

          Таким образом, вместо того, чтобы выглядеть сильным мировым лидером, Макрон предстал, мягко говоря, безответственным фантазером. И это ему еще повезло, что ему не стал отвечать Владимир Путин – ведь про свои отношения с ним Макрон тоже успел порассуждать.

          Правда, в самом интервью президент Франции ограничился тем, что если раньше Путин считал западных лидеров «милыми и слабыми», то «теперь он понял, что это не так». То есть ударили по Сирии – и вот теперь Кремль нас зауважал. Понятно, что в Москве не стали бы комментировать это – но еще смешнее оказалось то, что Макрон говорил журналистам уже после эфира.

          Оказывается, после записи интервью за бокалом вина он в разговоре с женой одного из двух интервьюеров, Жан-Жака Бурдена, рассуждал примерно так:

          «Я – ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведет к миру в Сирии».

          Тут смешно все – например, то, что президент Франции искренне верит, что формальным участием в абсолютно имитационном ударе Трампа по Сирии он сможет привлечь к себе внимание Путина. Но самое смешное – это, конечно, сравнение себя с Путиным.

          Не потому даже, что Помпиду мог бы сравнить себя с Брежневым, Ширак – с Ельциным, а де Голль мог бы попытаться сопоставить себя со Сталиным – но вот взявшемуся буквально ниоткуда Макрону, фамилию которого большинство французов впервые услышали три года назад, мягко говоря, нескромно ставить себя на одну доску с человеком, которого весь мир считает самым сильным геополитическим игроком современности. Нет – самое смешное, что Макрон сравнивает себя с тем, кого Запад пытается изобразить угрозой демократии во всем мире, включая и «прекрасную Францию».

          Раньше это позволял себе только Трамп – но ему это стоило клейма «путинской марионетки». Впрочем, Макрон, «придуманный» атлантистами для того, чтобы не допустить в Елисейский дворец тех, кто имел реальный политический вес и собственный взгляд на будущее Франции (в том числе и понимание необходимости иметь хорошие отношения с Россией), не рискует получить «российскую метку». Просто потому, что к его словам уже никто не относится серьезно. 


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